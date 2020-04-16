Матвиенко не увидела причин для объявления майских каникул рабочими
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что не видит предпосылок для отмены майских каникул и объявления их рабочими днями в связи с пандемией коронавируса. То же самое, по ее словам, касается и других государственных праздников.
«Таких предпосылок нет», - сказала она. Спикер Совфеда добавила, что надеется на спад пандемии и «хорошие новости».
Многое, по ее словам, будет зависеть от рекомендаций врачей относительно смягчения условий самоизоляции.
Сегодня же Матвиенко заявила, что парад Победы в Москве, возможно, будет перенесен, однако в любом случае пройдет в этом году.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня призвал дождаться окончательного решения Владимира Путина по данному вопросу, передает Ura.ru.
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