Мнения ветеранов о переносе парада 9 мая разделились

Три ветеранские организации обратились к президенту РФ с просьбой перенести проведение парада Победы. Однако в Российском союзе ветеранов мнение на этот счет другие.

Источники РБК близкие к администрации президента РФ и Минобороны сообщают, что в Кремле принято решение перенести парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Официальное сообщение об этом может состоятся уже на этой неделе.

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Помимо этого, 15 апреля стало известно, что три ветеранских организации направили на имя президента России Владимира Путина обращение о переносе парада Победы.

Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

В свою очередь, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что ничего не знает о таком обращении и посоветовал подписантам «заниматься другими делами».

«Я не видел такого документа. Я в таком не участвую. Все зависит от коронавируса, как он будет распространяться. Думаю, если 9 мая пик не пройдет, Верховный главнокомандующий примет решение. К параду, готовимся, парад проведем. А его сроки определит Верховный [главнокомандующий] … Я точку зрения от Российского союза ветеранов высказал. Они раньше времени всегда выскакивают из штанов. Шаманов, как председатель комитета по обороне, занимался бы другими вопросами, которые сегодня волнуют ветеранов », - отметил он.



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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:ВетераныПарад Победы

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