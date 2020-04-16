Мнения ветеранов о переносе парада 9 мая разделились

Помимо этого, 15 апреля стало известно, что три ветеранских организации направили на имя президента России Владимира Путина обращение о переносе парада Победы.

Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

В свою очередь, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что ничего не знает о таком обращении и посоветовал подписантам «заниматься другими делами».

«Я не видел такого документа. Я в таком не участвую. Все зависит от коронавируса, как он будет распространяться. Думаю, если 9 мая пик не пройдет, Верховный главнокомандующий примет решение. К параду, готовимся, парад проведем. А его сроки определит Верховный [главнокомандующий] … Я точку зрения от Российского союза ветеранов высказал. Они раньше времени всегда выскакивают из штанов. Шаманов, как председатель комитета по обороне, занимался бы другими вопросами, которые сегодня волнуют ветеранов », - отметил он.





