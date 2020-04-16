Мнения ветеранов о переносе парада 9 мая разделились
Три ветеранские организации обратились к президенту РФ с просьбой перенести проведение парада Победы. Однако в Российском союзе ветеранов мнение на этот счет другие.
Источники РБК близкие к администрации президента РФ и Минобороны сообщают, что в Кремле принято решение перенести парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Официальное сообщение об этом может состоятся уже на этой неделе.
Помимо этого, 15 апреля стало известно, что три ветеранских организации направили на имя президента России Владимира Путина обращение о переносе парада Победы.
Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.
В свою очередь, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что ничего не знает о таком обращении и посоветовал подписантам «заниматься другими делами».
«Я не видел такого документа. Я в таком не участвую. Все зависит от коронавируса, как он будет распространяться. Думаю, если 9 мая пик не пройдет, Верховный главнокомандующий примет решение. К параду, готовимся, парад проведем. А его сроки определит Верховный [главнокомандующий] … Я точку зрения от Российского союза ветеранов высказал. Они раньше времени всегда выскакивают из штанов. Шаманов, как председатель комитета по обороне, занимался бы другими вопросами, которые сегодня волнуют ветеранов », - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
24 490+3 378 / сут.
Умерли
198+28 / сут.
Выздоровели
1 986+292 / сут.
- Трамп: США прошли пик заболеваемости COVID-19
- Москвичам пообещали морозную пасхальную ночь
- Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
- Новости за ночь: США заявили об испытании РФ противоспутниковой ракеты
- Новости за ночь: Трамп сообщил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru