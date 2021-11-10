Матвиенко не исключила более строгие ограничения из-за пандемии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии ряд регионов России могут принять более строгие ограничительные меры в отношении отдельных категорий населения, сообщает ТАСС.
По её словам, тщательнейшая работа ведется и на федеральном уровне, а любые решения о вводе дополнительных мер будут приниматься со ссылкой «на мнение ученых и специалистов».
Ранее в России вновь зафиксировали суточный максимум смертей среди пациентов с COVID-19. За последние 24 часа умерли 1239 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru