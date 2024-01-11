Матвиенко назвала неоценимым вклад Соломина в развитие театрального искусства
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был мудрым и замечательным человеком, сообщает РИА Новости.
В своей телеграмме в адрес Малого театра она отметила, что актёр и режиссёр внёс «неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства».
«Не стало мудрого, замечательного человека... чей творческий путь является эталоном преданности отечественной культуре... Трудно поверить, что его больше нет с нами», - указала Матвиенко.
Она добавила, что светлая память о Юрии Соломине «навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил».
В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актёра 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет. Прощание с ним запланировано на 15 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лыжник Александр Большунов выиграл кубковую гонку на 15 км
- Около 200 человек отравились в кафе в Екатеринбурге
- Италия приняла резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов
- Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать миллион снарядов в год
- Минфин: Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,9% ВВП
- Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»
- Матвиенко назвала неоценимым вклад Соломина в развитие театрального искусства
- Зеленский: Прекращение огня поможет только России
- Соколов: «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует продать в РФ порядка 450 тысяч Lada
- Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru