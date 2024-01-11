Матвиенко назвала неоценимым вклад Соломина в развитие театрального искусства

В своей телеграмме в адрес Малого театра она отметила, что актёр и режиссёр внёс «неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства».

«Не стало мудрого, замечательного человека... чей творческий путь является эталоном преданности отечественной культуре... Трудно поверить, что его больше нет с нами», - указала Матвиенко.

Она добавила, что светлая память о Юрии Соломине «навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил».

В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актёра 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет. Прощание с ним запланировано на 15 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».