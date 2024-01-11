Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на его внучку.

Во вторник, 9 января, его выписали из больницы после инсульта, куда он попал в начале ноября. Его состояние осложнялось из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза.

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Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года. За свою карьеру артист исполнил почти в 60 фильмах и сериалах. Обладает множеством наград. C 8 сентября 1990 по 15 ноября 1991-го занимал должность министра культуры РСФР.




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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СмертьНародный Артист

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