Умер Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на его внучку.
Во вторник, 9 января, его выписали из больницы после инсульта, куда он попал в начале ноября. Его состояние осложнялось из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза.
Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года. За свою карьеру артист исполнил почти в 60 фильмах и сериалах. Обладает множеством наград. C 8 сентября 1990 по 15 ноября 1991-го занимал должность министра культуры РСФР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru