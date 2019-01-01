Матвиенко назвала Крым «духовным центром России»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Крым «одним из духовных центров России». Об этом она заявила сегодня, 3 июня, во время встречи с представителями национально-культурных автономий Крыма.
Как сообщает КИА, Матвиенко объяснила это тем, что именно на территории полуострова находятся духовные святыни традиционных религий. Кроме того, сообщила председатель Совфеда, в Крыму князь Владимир принял православие.
Матвиенко подчеркнулa, что в республике нужно уделять особое внимание укреплению межнaционaльных отношений совместными усилиями нaселения и госудaрствa.
Ранее депутат и украинский политолог рассказал НСН, почему призывы Зеленского вернуть Крым являются бессмысленными. Депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН посоветовал Владимиру Зеленскому думать о гражданах своей страны, а не о жителях российского полуострова, которые от него ничего не ждут.
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