Как сообщает КИА, Матвиенко объяснила это тем, что именно на территории полуострова находятся духовные святыни традиционных религий. Кроме того, сообщила председатель Совфеда, в Крыму князь Владимир принял православие.

Матвиенко подчеркнулa, что в республике нужно уделять особое внимание укреплению межнaционaльных отношений совместными усилиями нaселения и госудaрствa.

Ранее депутат и украинский политолог рассказал НСН, почему призывы Зеленского вернуть Крым являются бессмысленными. Депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН посоветовал Владимиру Зеленскому думать о гражданах своей страны, а не о жителях российского полуострова, которые от него ничего не ждут.



