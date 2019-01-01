Свободу Голунову
«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что широкий общественный резонанс этого дела полностью оправдан.
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции в отношении Голунова
11 июня15:33
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действия полиции в отношении журналиста Ивана Голунова были либо провокацией, либо головотяпством.
Она также отметила, что у неё возникло много вопросов к правоохранителям по ситуации с задержанием Голунова, обыску в его квартире и срокам предъявления обвинений.
«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что широкий общественный резонанс этого дела полностью оправдан.
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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
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