Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции в отношении Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действия полиции в отношении журналиста Ивана Голунова были либо провокацией, либо головотяпством.

Она также отметила, что у неё возникло много вопросов к правоохранителям по ситуации с задержанием Голунова, обыску в его квартире и срокам предъявления обвинений.

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что широкий общественный резонанс этого дела полностью оправдан.

