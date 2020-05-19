Матвиенко назвала число переболевших COVID-19 сенаторов

Валентина Матвиенко рассказала, что коронавирусом переболели пять российских сенаторов. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что, по словам спикера Совета Федерации, ни у кого из них заболевание не протекало в тяжелой форме. Также Матвиенко подчеркнула, что все вылечившиеся сенаторы уже приступили к работе, отмечает Газета.ру.

Кроме того, спикер отметила, что в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим, а также регулярно проводится тестирование на COVID-19.