Матвиенко назвала число переболевших COVID-19 сенаторов
Валентина Матвиенко рассказала, что коронавирусом переболели пять российских сенаторов. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что, по словам спикера Совета Федерации, ни у кого из них заболевание не протекало в тяжелой форме. Также Матвиенко подчеркнула, что все вылечившиеся сенаторы уже приступили к работе, отмечает Газета.ру.
Кроме того, спикер отметила, что в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим, а также регулярно проводится тестирование на COVID-19.
Накануне стало известно, что еще один депутат Госдумы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.
Как уточнила советник, двое депутатов ранее были уже выписаны из больницы. Двое продолжают находиться в стационаре, ещё двое проходят лечение в домашних условиях на самоизоляции. Имя нового заражённого члена Госдумы Кашеварова не назвала.
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