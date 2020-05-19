Матвиенко назвала число переболевших COVID-19 сенаторов

Валентина Матвиенко рассказала, что коронавирусом переболели пять российских сенаторов. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что, по словам спикера Совета Федерации, ни у кого из них заболевание не протекало в тяжелой форме. Также Матвиенко подчеркнула, что все вылечившиеся сенаторы уже приступили к работе, отмечает Газета.ру.

Кроме того, спикер отметила, что в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим, а также регулярно проводится тестирование на COVID-19.

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Накануне стало известно, что еще один депутат Госдумы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.

Как уточнила советник, двое депутатов ранее были уже выписаны из больницы. Двое продолжают находиться в стационаре, ещё двое проходят лечение в домашних условиях на самоизоляции. Имя нового заражённого члена Госдумы Кашеварова не назвала.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СенаторыКоронавирусВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
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