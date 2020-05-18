Заразившийся COVID-19 Песков рассказал о самочувствии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал, что продолжает лечение от СOVID-19. Как пишет ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что пока не может определить сроки своей выписки из больницы. Помимо этого, Дмитрий Песков выразил благодарность медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ сообщил об обнаружении у него коронавирусной инфекции 12 мая. Позже его супруга, фигуристка Татьяна Навка, также заявила, что у неё диагностирован COVID-19. По её словам, пара легла в больницу, чтобы не рисковать здоровьем остальных членов семьи, отмечает РИА ФАН. В это же день Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Кон заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад.
Между тем, Путин, как напоминает "Дни.ру", продолжает соблюдать режим самоизоляции в резиденции в Ново-Огарево, все встречи переведены в онлайн-режим.
Позже Песков добавил, что у него диагностирована двусторонняя пневмония, из-за чего пришлось отказаться от лечения на дому, подчеркивает RT.
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