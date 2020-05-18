Заразившийся COVID-19 Песков рассказал о самочувствии

Напомним, пресс-секретарь президента РФ сообщил об обнаружении у него коронавирусной инфекции 12 мая. Позже его супруга, фигуристка Татьяна Навка, также заявила, что у неё диагностирован COVID-19. По её словам, пара легла в больницу, чтобы не рисковать здоровьем остальных членов семьи, отмечает РИА ФАН. В это же день Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Кон заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад.

Между тем, Путин, как напоминает "Дни.ру", продолжает соблюдать режим самоизоляции в резиденции в Ново-Огарево, все встречи переведены в онлайн-режим.

Позже Песков добавил, что у него диагностирована двусторонняя пневмония, из-за чего пришлось отказаться от лечения на дому, подчеркивает RT.



