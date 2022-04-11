СМИ: В России заморозили проект о национализации иностранных компаний

Принятие законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из России или остановили работу, приостановлено. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в правительстве.

Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний

Как отметил один из собеседников издания, многие компании не предприняли конкретных шагов в части завершения деятельности.

«Даже те, кто приостановил свою деятельность, например, закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам», — подчеркнул источник.

Другой собеседник газеты отметил, что большинство компаний находятся в контакте с российскими ведомствами и планируют возобновить работу в мае-июне. Как отметил источник, иностранные организации, несмотря на приостановку работы, хотят «договариваться и выполнять обязательства перед работниками», поэтому нет смысла запускать серьезный механизм национализации.

Тем не менее, отмечается, что работа над законопроектом продолжается, однако вносить его на одобрение в правительство пока не планируется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияПравительство России
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