СМИ: В России заморозили проект о национализации иностранных компаний

Как отметил один из собеседников издания, многие компании не предприняли конкретных шагов в части завершения деятельности.

«Даже те, кто приостановил свою деятельность, например, закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам», — подчеркнул источник.

Другой собеседник газеты отметил, что большинство компаний находятся в контакте с российскими ведомствами и планируют возобновить работу в мае-июне. Как отметил источник, иностранные организации, несмотря на приостановку работы, хотят «договариваться и выполнять обязательства перед работниками», поэтому нет смысла запускать серьезный механизм национализации.

Тем не менее, отмечается, что работа над законопроектом продолжается, однако вносить его на одобрение в правительство пока не планируется.

