СМИ: В России заморозили проект о национализации иностранных компаний
Принятие законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из России или остановили работу, приостановлено. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в правительстве.
Как отметил один из собеседников издания, многие компании не предприняли конкретных шагов в части завершения деятельности.
«Даже те, кто приостановил свою деятельность, например, закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам», — подчеркнул источник.
Другой собеседник газеты отметил, что большинство компаний находятся в контакте с российскими ведомствами и планируют возобновить работу в мае-июне. Как отметил источник, иностранные организации, несмотря на приостановку работы, хотят «договариваться и выполнять обязательства перед работниками», поэтому нет смысла запускать серьезный механизм национализации.
Тем не менее, отмечается, что работа над законопроектом продолжается, однако вносить его на одобрение в правительство пока не планируется.
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