«Активизация борьбы»: В Госдуме объяснили рост коррупции в оборонном комплексе
Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил НСН, что коррупция в сфере «безопасности страны» сейчас поставлена на особый контроль.
Правоохранительные органы активизировали борьбу с коррупцией в сфере «безопасности страны», заявил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с НСН.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. За десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на 10% больше, чем годом ранее, сообщало РИА Новости.
«Сама по себе статистика ни о чем не свидетельствует, только о том, что активизируется контроль и борьба с хищениями и злоупотреблениями в этой сфере. Статистика по таким преступлениям всегда зависит от активной работы правоохранительных структур. Это латентное преступление. Утверждать, что распространенность стала больше, я бы не стал. Бастрыкин приводит статистику, все правильно», - рассказал Валеев.
На сегодняшний день система контроля в государственном оборонном заказе более эффективна, чем в других отраслях, заметил собеседник НСН.
«Коррупция во всех сферах оказывает серьезное воздействие на безопасность страны, на обороноспособность. Это зафиксировано в нашей Национальной стратегии. В 2014 году мы серьезно поменяли правовое регулирование в этой сфере, когда ввели финансирование через уполномоченные банки, усилили систему контроля. Сейчас у нас система контроля в государственном оборонном заказе более эффективна, чем в других отраслях», - объяснил он.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в ведомстве изучают вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сказал НСН, что это увеличит риски злоупотреблений.
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