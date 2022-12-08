«Активизация борьбы»: В Госдуме объяснили рост коррупции в оборонном комплексе

Правоохранительные органы активизировали борьбу с коррупцией в сфере «безопасности страны», заявил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с НСН.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. За десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на 10% больше, чем годом ранее, сообщало РИА Новости.