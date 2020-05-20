Матвиенко ещё раз сдала тест на COVID-19

Валентина Матвиенко сдала очередной анализ на коронавирусную инфекцию. Как пишет РИА Новости, тест спикера Совета Федерации показал отрицательный результат. Полученный из лаборатории ответ Матвиенко озвучила на пленарном заседании палаты в эту среду, 20 мая, отмечает телеканал 360. В своем выступлении спикер также поблагодарила сенаторов, которые не пренебрегают средствами защиты и носят перчатки и маски.

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Кстати, накануне Валентина Матвиенко заявила, что COVID-19 уже переболели пять сенаторов. Все они вылечились и вернулись к работе. Известно, что коронавирусная инфекция у всех членов Совфеда протекала в легкой форме.

А ранее стало известно, что еще один депутат Госдумы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Совет Федерации РФКоронавирусВалентина Матвиенко
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