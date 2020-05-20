Матвиенко ещё раз сдала тест на COVID-19

Кстати, накануне Валентина Матвиенко заявила, что COVID-19 уже переболели пять сенаторов. Все они вылечились и вернулись к работе. Известно, что коронавирусная инфекция у всех членов Совфеда протекала в легкой форме.

А ранее стало известно, что еще один депутат Госдумы оказался заражённым коронавирусом. Информацию об этом разметила в соцсетях советник председателя нижней палаты парламента по средствам массовой информации Анастасия Кашеварова. Таким образом на сегодня COVID-19 диагностирован уже у 6 народных избранников.



