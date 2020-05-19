Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета Федерации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию, которую лидер ЛДПР сделал на своей странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что в России «нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе, в Госдуме и Мосгордуме». Кроме того, по мнению Жириновского, «стоит обсудить и возможность ликвидации Совета Федерации».

В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что предложение Владимира Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной, палатой парламента. Однако в России аристократии, как в монархической Британии или Испании, нет.