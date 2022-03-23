В ЕСПЧ назвали дату выхода России из Конвенции по защите прав человека

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода страны из Совета Европы

«Россия перестаёт быть Высокой договаривающейся стороной конвенции с 16 сентября 2022 года», - отмечается в заявлении ЕСПЧ.

Таким образом, россияне смогут обратиться в суд только в случае, если нарушения конвенции были до указанной даты.

Ранее Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта, сообщает RT.

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