В ЕСПЧ назвали дату выхода России из Конвенции по защите прав человека
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
«Россия перестаёт быть Высокой договаривающейся стороной конвенции с 16 сентября 2022 года», - отмечается в заявлении ЕСПЧ.
Таким образом, россияне смогут обратиться в суд только в случае, если нарушения конвенции были до указанной даты.
Ранее Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта, сообщает RT.
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