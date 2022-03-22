Матвиенко: частные операторы ж/д перевозок сейчас должны работать в интересах России

Матвиенко подчеркнула, что речь о национализации ж/д вагонов не идет. Важно, чтобы на российском рынке остался только ответственный бизнес, отметила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что поднимет вопрос о частных операторах на российской железной дороге на следующем заседании Совета Безопасности.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что в РЖД постараются не поднимать цены на пассажирские билеты в 2022 году.

