Матвиенко: частные операторы ж/д перевозок сейчас должны работать в интересах России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что частные операторы железнодорожных перевозок сейчас должны работать исключительно в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.

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Матвиенко подчеркнула, что речь о национализации ж/д вагонов не идет. Важно, чтобы на российском рынке остался только ответственный бизнес, отметила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что поднимет вопрос о частных операторах на российской железной дороге на следующем заседании Совета Безопасности.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что в РЖД постараются не поднимать цены на пассажирские билеты в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПоездаВалентина Матвиенко
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