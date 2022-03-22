Siemens приостановил поставки «Сапсанов» РЖД

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке поставок электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, сообщает РИА Новости.

В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне

В ходе открытого диалога в Совете Федерации Белозеров подчеркнул, что компании «вели переговоры до последнего», «Siemens искали варианты, как мы бы могли сотрудничать, учитывая санкции».

В то же время, гендиректор РЖД напомнил, что у России есть и свои достойные производители. В пример Белозеров привел группу «Синара» и входящий нее завод «Уральские локомотивы».

Контракт на закупку и обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на сумму €1,1 млрд был заключен между РЖД и Siemens в 2019 году.

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