Siemens приостановил поставки «Сапсанов» РЖД

В ходе открытого диалога в Совете Федерации Белозеров подчеркнул, что компании «вели переговоры до последнего», «Siemens искали варианты, как мы бы могли сотрудничать, учитывая санкции».

В то же время, гендиректор РЖД напомнил, что у России есть и свои достойные производители. В пример Белозеров привел группу «Синара» и входящий нее завод «Уральские локомотивы».

Контракт на закупку и обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на сумму €1,1 млрд был заключен между РЖД и Siemens в 2019 году.

