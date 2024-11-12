Сертификаты на маткапитал в 2024 году получили 534 тысячи семей

Свыше 530 тысяч российских семей получили сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь текущего года. Об этом заявила вице-премьера Татьяна Голикова, сообщили в аппарате зампреда правительства.

Голикова назвала маткапитал одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта «Демография».

«Сертификаты на материнский капитал по итогам III квартала получили 534 тыс. семей, а распорядились его средствами свыше 1,2 млн семей», — указала вице-премьер.

Кроме того, 550 тысяч семей в РФ получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, 236 тысяч — при рождении третьего или последующих детей.

Между тем в Госдуме отказались от законопроекта, предусматривающего увеличение вдвое суммы маткапитала в регионах с худшей демографической ситуацией, пишет Ura.ru.

