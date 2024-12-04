В России 125 тысяч семей получили выплату остатков маткапитала

Около 125 тысяч российских семей получили выплату остатков материнского капитала. Об этом рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе форума «Общественные инициативы в Год семьи: взаимодействие институтов гражданского общества и государства».

Баталина напомнила, что в сентябре в России запустили возможность использовать остатки маткапитала, если они не превышают 10 тысяч рублей.

«125 тыс. семей на текущий момент такой возможностью воспользовались», — подчеркнула первый замминистра.

Между тем президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2025 году маткапитал проиндексируют на 7,3%, выплата на первого ребенка составит 676 398 рублей, пишет Ura.ru.

