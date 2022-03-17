Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады

Правительство разрешит тратить материнский капитал на оплату частных детских садов и других образовательных услуг от индивидуальных предпринимателей. Соответствующий проект разработал Минтруд. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем уточняется, что образовательные услуги должны предоставляться ИП, зарегистрированными в РФ, в них должен трудиться штат специалистов.

В Минтруде предложили упростить применение маткапитала на образование

На данный момент материнский капитал можно использовать на обучение ребенка только в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила разрешить использовать средства материнского капитала для лечения тяжелобольных детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОбучениеДетский СадМаткапитал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры