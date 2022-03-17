Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады

Правительство разрешит тратить материнский капитал на оплату частных детских садов и других образовательных услуг от индивидуальных предпринимателей. Соответствующий проект разработал Минтруд. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем уточняется, что образовательные услуги должны предоставляться ИП, зарегистрированными в РФ, в них должен трудиться штат специалистов.