Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады
Правительство разрешит тратить материнский капитал на оплату частных детских садов и других образовательных услуг от индивидуальных предпринимателей. Соответствующий проект разработал Минтруд. Документ опубликован на сайте ведомства.
В нем уточняется, что образовательные услуги должны предоставляться ИП, зарегистрированными в РФ, в них должен трудиться штат специалистов.
На данный момент материнский капитал можно использовать на обучение ребенка только в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила разрешить использовать средства материнского капитала для лечения тяжелобольных детей.
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