Математик Ремизов объяснил, почему ИИ-репетиторы не заменят учителей
Опасность нейросетей кроется в том, что они могут отучить человека пользоваться своим умом, со временем собственный интеллект может стать прерогативой богатых и развитых людей, сказал НСН Иван Ремизов.
Нейросети вполне могут стать помощниками педагогов, такие ИИ-репетиторы могут быть внедрены во всех областях знаний, однако живых преподавателей, наделенных органами чувств, они не заменят никогда. Об этом НСН заявил преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, психолог Профессорской клиники эндокринологии и диабета в Москве Иван Ремизов.
«Яндекс» запустил режим «Репетитор» на основе искусственного интеллекта для обучения математике для 5-11 классов. Такой режим будет доступен в чате с ИИ-ассистентом «Алиса AI», но работать на базе модели, обученной на педагогических принципах, сообщило издание РБК со ссылкой на компанию-разработчика. По мнению Ремизова, нейросети не смогут заменить живых преподавателей.
«Человеку нужен человек. У него есть потребность быть образованным, быть информационно, интеллектуально адаптированным к окружающей среде. Поэтому профессия учителя никуда не денется. Но так же, как, например, в медицине, где в ходе развития прогресса какие-то болезни, которые раньше лечились с большим трудом, сейчас лечатся легко, в образовании какие-то навыки, которые раньше формировались с большим трудом, сейчас с помощью новых образовательных технологий могут формироваться быстрее. Это нормально, но, повторюсь, человеку нужен человек, который наблюдает за развитием образовательного процесса. Запуск режима “Репетитор” — хорошая возможность попробовать, посмотреть, что будет, но при этом не нужно уничтожать то, что сейчас существует и помогает, потому что искусственный интеллект (ИИ) — это эксперимент, который начался совсем недавно, и непонятно, к чему он приведет», — сказал Ремизов.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, можно попытаться использовать нейросетевых помощников педагогов во всех областях знания.
«Думаю, можно попытаться внедрить нейросетевых учителей либо нейросетевых помощников для учителей во всех областях знания. Мы пока еще не знаем, где этот инструмент будет более эффективен. Преимущество учителя заключается в том, что у него много органов чувств. Педагог одновременно видит, слышит, осязает, обоняет, и поэтому его картина происходящего с учеником будет более полной, чем у чат-бота, который ориентируется только на текстовые сообщения от ученика. Тем не менее, возможно, в ближайшие 10 лет появятся роботы, превосходящие людей по сенсорным способностям», — добавил эксперт.
Ученый выразил опасение, что нейросети сделают умение жить своим умом привилегией богатых и развитых людей.
«У научно-технического прогресса есть оборотная сторона. Чрезмерно облегчая жизнь человека, он делает его в каком-то смысле слабым. Например, до изобретения современных транспортных средств, вплоть до лифтов, человеку нужно было довольно много ходить пешком, ездить на лошади. Сегодня телу по-прежнему нужна физическая нагрузка. Те, кто это понимает, включают в распорядок дня час прогулки на свежем воздухе в светлое время суток. То же самое с пищей — если не включать сознательно в своей рацион много свежих овощей, фруктов, то возникают проблемы со здоровьем. То же самое может происходить с ИИ, и мы уже это наблюдаем. Есть молодые люди, которые привыкли, что вся информация доступна в интернете, равно как логические выводы и систематизация информации с помощью ИИ. В результате создается иллюзия обладания широкой эрудицией и способностями к обработке информации. Такая иллюзия особенно опасна, когда мы говорим об интеллекте, о психическом развитии, потому что человек не осознает меры своей безграмотности, но пожинает ее плоды. Использование собственного мозга, интеллекта, развитие эрудиции, логического мышления будут становиться прерогативой богатых и развитых людей. Помочь же людям думать своей головой — задача популяризации и пропаганды интеллектуальной деятельности, науки», — подытожил он.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил, что нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя, современная школа должна давать не только знания, но и воспитывать эмоциональный интеллект.
