Нейросети вполне могут стать помощниками педагогов, такие ИИ-репетиторы могут быть внедрены во всех областях знаний, однако живых преподавателей, наделенных органами чувств, они не заменят никогда. Об этом НСН заявил преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, психолог Профессорской клиники эндокринологии и диабета в Москве Иван Ремизов.

«Яндекс» запустил режим «Репетитор» на основе искусственного интеллекта для обучения математике для 5-11 классов. Такой режим будет доступен в чате с ИИ-ассистентом «Алиса AI», но работать на базе модели, обученной на педагогических принципах, сообщило издание РБК со ссылкой на компанию-разработчика. По мнению Ремизова, нейросети не смогут заменить живых преподавателей.

«Человеку нужен человек. У него есть потребность быть образованным, быть информационно, интеллектуально адаптированным к окружающей среде. Поэтому профессия учителя никуда не денется. Но так же, как, например, в медицине, где в ходе развития прогресса какие-то болезни, которые раньше лечились с большим трудом, сейчас лечатся легко, в образовании какие-то навыки, которые раньше формировались с большим трудом, сейчас с помощью новых образовательных технологий могут формироваться быстрее. Это нормально, но, повторюсь, человеку нужен человек, который наблюдает за развитием образовательного процесса. Запуск режима “Репетитор” — хорошая возможность попробовать, посмотреть, что будет, но при этом не нужно уничтожать то, что сейчас существует и помогает, потому что искусственный интеллект (ИИ) — это эксперимент, который начался совсем недавно, и непонятно, к чему он приведет», — сказал Ремизов.