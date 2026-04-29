В МИД РФ заявили, что Зеленский не заинтересован в мире

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Действие военного положения продлили на Украине ещё на 90 дней

В ходе еженедельного брифинга она указала, что об этом свидетельствуют продление на Украине военного положения и продолжение мобилизации.

«Зеленский... готов пойти на опасную эскалацию конфликта», — заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к устойчивому миру «уже сегодня», если Зеленский выведет украинские войска с территории Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
