В МИД РФ заявили, что Зеленский не заинтересован в мире
29 апреля 202615:16
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе еженедельного брифинга она указала, что об этом свидетельствуют продление на Украине военного положения и продолжение мобилизации.
«Зеленский... готов пойти на опасную эскалацию конфликта», — заключила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к устойчивому миру «уже сегодня», если Зеленский выведет украинские войска с территории Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
