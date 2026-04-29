Это не пытка: Как научить школьника не бояться экзаменов
Важно донести до подростка, что экзамены — это не пытка, тогда дети не будут бояться ЕГЭ и ОГЭ, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Ульянова.
Дети пойдут на экзамены с удовольствием, если перестать им внушать, что экзамены — это страшно. сказала в пресс-центре НСН практический психолог, специалист по сознанию, наследственности и поведению, директор Центра развития личности Татьяна Ульянова.
«Важно донести до подростка, что экзамены — это не пытка. В течение какого-то времени мы потребляем знания, а когда приходит пора экзамена — делимся тем, что взяли ранее. Нужно объяснить ребенку, что он приходит на экзамен не для того, чтобы над ним кто-то поиздевался, не для того, чтобы его завалили. Ребенок туда приходит для того, чтобы выразить благодарность за те знания, которые ему дали. Поверьте, тогда дети идут на экзамены с удовольствием, они не боятся. Не надо детям внушать, что экзамены — это страшно», — сказала собеседница НСН.
За последние 10 лет в России фиксируется тревожный рост психических нарушений у подростков 15-17 лет. Согласно статистике Росстата, количество поставленных диагнозов в этой возрастной группе выросло на 53%: если в 2015 году было зафиксировано 18,5 тысячи случаев, то к 2024‑му показатель достиг 28,3 тысячи. Основная доля выявленных проблем (до 80%) связана с депрессией, неврозами и различными формами тревожных расстройств. Динамика подтверждается и данными по обращениям за психологической поддержкой: в 2025 году число подростков с устойчивыми проявлениями тревоги и депрессивными состояниями увеличилось примерно на 20%.
Эксперты называют несколько факторов, влияющих на такую ситуацию: чрезмерную учебную нагрузку, негативное воздействие социальных сетей, долгосрочные последствия пандемии, общий рост уровня тревожности в социуме.
Отдельно стоит отметить, что примерно у 10% российских подростков диагностируют пограничные психические расстройства — при этом специалисты допускают, что реальные показатели могут оказаться выше официальных данных.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила в пресс-центре НСН, что назначение антидепрессантов подросткам — это страшно, так как нет гарантий, что не потребуются более серьезные препараты.
- Поведение и аппетит: Как выявить психические заболевания у детей на ранней стадии
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ
- Это не пытка: Как научить школьника не бояться экзаменов
- В МИД РФ заявили, что Зеленский не заинтересован в мире
- Министр энергетики ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК
- Адвокат объяснил, почему в России не победили «пиратов»
- Пластический хирург рассказала, какие операции можно делать подросткам
- «Интервидение» - это честь: Группа Ay Yola призвала не судить Шамана из-за Байкала
- Сурков дал важный совет молодым музыкантам
- Врач вступилась за диагностику от ИИ в медицине