Дети пойдут на экзамены с удовольствием, если перестать им внушать, что экзамены — это страшно. сказала в пресс-центре НСН практический психолог, специалист по сознанию, наследственности и поведению, директор Центра развития личности Татьяна Ульянова.

«Важно донести до подростка, что экзамены — это не пытка. В течение какого-то времени мы потребляем знания, а когда приходит пора экзамена — делимся тем, что взяли ранее. Нужно объяснить ребенку, что он приходит на экзамен не для того, чтобы над ним кто-то поиздевался, не для того, чтобы его завалили. Ребенок туда приходит для того, чтобы выразить благодарность за те знания, которые ему дали. Поверьте, тогда дети идут на экзамены с удовольствием, они не боятся. Не надо детям внушать, что экзамены — это страшно», — сказала собеседница НСН.

За последние 10 лет в России фиксируется тревожный рост психических нарушений у подростков 15-17 лет. Согласно статистике Росстата, количество поставленных диагнозов в этой возрастной группе выросло на 53%: если в 2015 году было зафиксировано 18,5 тысячи случаев, то к 2024‑му показатель достиг 28,3 тысячи. Основная доля выявленных проблем (до 80%) связана с депрессией, неврозами и различными формами тревожных расстройств. Динамика подтверждается и данными по обращениям за психологической поддержкой: в 2025 году число подростков с устойчивыми проявлениями тревоги и депрессивными состояниями увеличилось примерно на 20%.