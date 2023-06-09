Мать съеденного акулой россиянина увезли на «скорой»

Мать молодого россиянина, погибшего после нападения тигровой акулы в Египте, увезли медицинские сотрудники в подмосковной Балашихе, сообщает «РЕН ТВ».

В Хургаде поймали убившую россиянина акулу

По словам ее соседки, женщина очень тяжело переживает новость о смерти сына.

Растерзавшую россиянина в Хургаде акулу выловили и начали обследовать. Это необходимо, чтобы понять причину нападения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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