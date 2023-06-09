Мать съеденного акулой россиянина увезли на «скорой»
9 июня 202302:23
Мать молодого россиянина, погибшего после нападения тигровой акулы в Египте, увезли медицинские сотрудники в подмосковной Балашихе, сообщает «РЕН ТВ».
По словам ее соседки, женщина очень тяжело переживает новость о смерти сына.
Растерзавшую россиянина в Хургаде акулу выловили и начали обследовать. Это необходимо, чтобы понять причину нападения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мать съеденного акулой россиянина увезли на «скорой»
- СМИ: турецкий банк начал списывать деньги со счетов россиян
- В Египте начали лабораторное обследование акулы, напавшей на россиянина
- Украинский беспилотник сбили под Херсоном при эвакуации жителей
- Аксенов рассказал, как защищают Крымский мост
- СМИ: Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности
- Байден: Запад помог подготовить контрнаступление Украины
- Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области
- Число пострадавших от суррогатного сидра превысило 100 человек
- ВЦИОМ: россияне больше всего гордятся Путиным и участниками СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru