В Египте начали лабораторное обследование акулы, напавшей на россиянина
Растерзавшую россиянина в Хургаде акулу выловили и начали обследовать, сообщает РИА Новости.
Это необходимо, чтобы понять причину нападения на человека. Акула передана в лабораторию для исследования и получения информации.
Когда обследование будет закончено, министерства окружающей среды Египта выпустит отчет. Трагедию изучает рабочая группа. Ей поручено принять все возможные меры, чтобы создать максимально безопасные условия для отдыхающих на пляжах Красного моря и исключить повторения нападений акул.
На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлен момент нападения зубастого хищника. Люди за камерой говорили лишь о частях тела, что разбросало течением моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru