В Хургаде поймали убившую россиянина акулу

В СМИ появились кадры угодившего в сеть хищника. Несколько мужчин пытаются затащить акулу в лодку.

Нападение на россиянина произошло 8 июня на пляже Dream Beach. Акула загрызла его на глазах очевидцев.

По некоторым данным, мужчина приехал на отдых из Подмосковья. По другой информации, турист был родом из Архангельской области.

Генеральное консульство РФ в Хургаде подтвердило гибель россиянина и призвало сохранять бдительность на воде, передает «Радиоточка НСН».

