Мать погибшего в «Крокусе» музыканта рассказала о странностях того дня
Мать погибшего от пуль террористов в «Крокус Сити Холле» музыканта Максима Вербенина Алена рассказала о последнем дне жизни сына. Ее слова приводит НТВ.
Женщина заявила, что обычно ее сын всегда опаздывал, однако на концерт группы «Пикник» в «Крокусе» Максим приехал заранее. Это совсем на него не похоже, констатировала мать погибшего.
Она вспомнила, что в тот вечер ее сын постоянно напевал песню «Пикника» «А движения неловки». Помимо прочего, в композиции содержатся строчки о «мышеловке».
По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 144 человека, более 550 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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