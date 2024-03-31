Мать погибшего в «Крокусе» музыканта рассказала о странностях того дня

Женщина заявила, что обычно ее сын всегда опаздывал, однако на концерт группы «Пикник» в «Крокусе» Максим приехал заранее. Это совсем на него не похоже, констатировала мать погибшего.

Она вспомнила, что в тот вечер ее сын постоянно напевал песню «Пикника» «А движения неловки». Помимо прочего, в композиции содержатся строчки о «мышеловке».

По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 144 человека, более 550 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

