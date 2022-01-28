Мать кассирши из Нижнего Новгорода заявила о ее невиновности
Мать работницы одного из банков в Нижнем Новгороде, которая подозревается в краже 26 млн рублей, не верит в виновность дочери, сообщает телеканал «360».
Как считает женщина, девушку могли оговорить. «Она должна по миллиону в месяц выносить или как? Я не могу это представить», — сказал женщина.
Она уверяет, что ее дочь — честный, целеустремленный, позитивный человек. Семья намерена обжаловать ее арест. При этом женщина опровергла слухи о якобы планировавшемся побеге за границу и тратах похищенных денег на пластические операции.
Напомним, девушку подозревают в том, что она украла из кассы банка, в котом работала, 26 млн рублей. По предварительным данным, она больше года забирала разные суммы, а 24 января не явилась на работу. Сотрудницу задержали. Как сообщают СМИ, девушка во всем призналась и сообщила, что часть денег она потратила на новый смартфон и пластическую операцию на груди, а с оставшимся деньгами планировала бежать из страны.
Ранее кассир АннаГригорьева украла из ачинского отделения «Альфа-банка» в Красноярском крае 23 млн рублей.
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