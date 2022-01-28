Мать кассирши из Нижнего Новгорода заявила о ее невиновности

Как считает женщина, девушку могли оговорить. «Она должна по миллиону в месяц выносить или как? Я не могу это представить», — сказал женщина.

Она уверяет, что ее дочь — честный, целеустремленный, позитивный человек. Семья намерена обжаловать ее арест. При этом женщина опровергла слухи о якобы планировавшемся побеге за границу и тратах похищенных денег на пластические операции.

Напомним, девушку подозревают в том, что она украла из кассы банка, в котом работала, 26 млн рублей. По предварительным данным, она больше года забирала разные суммы, а 24 января не явилась на работу. Сотрудницу задержали. Как сообщают СМИ, девушка во всем призналась и сообщила, что часть денег она потратила на новый смартфон и пластическую операцию на груди, а с оставшимся деньгами планировала бежать из страны.

Ранее кассир АннаГригорьева украла из ачинского отделения «Альфа-банка» в Красноярском крае 23 млн рублей.

