Суд заключил под стражу мужа ачинской кассирши, укравшей в банке 23 млн рублей

Ранее Анна Григорьева украла из ачинского отделения «Альфа-банка» в Красноярском крае 23 миллиона рублей. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами. 7 декабря мать кассирши обратилась в полицию, с заявлением о пропаже дочери.

14 декабря Григорьева сама пришла в правоохранительные органы с явкой с повинной. По сообщениям телеканала «РЕН ТВ», 16 декабря суд отправил женщину под арест.