Суд заключил под стражу мужа ачинской кассирши, укравшей в банке 23 млн рублей

Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши Анны Григорьевой, укравшей в банке 23 миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следствием было установлено, что 30-летний супруг фигурантки уголовного дела причастен к совершению преступления. Он был задержан еще 17 декабря, а 19 декабря отправлен под арест до 7 февраля 2022 года.

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Ранее Анна Григорьева украла из ачинского отделения «Альфа-банка» в Красноярском крае 23 миллиона рублей. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами. 7 декабря мать кассирши обратилась в полицию, с заявлением о пропаже дочери.

14 декабря Григорьева сама пришла в правоохранительные органы с явкой с повинной. По сообщениям телеканала «РЕН ТВ», 16 декабря суд отправил женщину под арест.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КражаБанкКрасноярский КрайСуд
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