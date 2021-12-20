Суд заключил под стражу мужа ачинской кассирши, укравшей в банке 23 млн рублей
Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши Анны Григорьевой, укравшей в банке 23 миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, следствием было установлено, что 30-летний супруг фигурантки уголовного дела причастен к совершению преступления. Он был задержан еще 17 декабря, а 19 декабря отправлен под арест до 7 февраля 2022 года.
Ранее Анна Григорьева украла из ачинского отделения «Альфа-банка» в Красноярском крае 23 миллиона рублей. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами. 7 декабря мать кассирши обратилась в полицию, с заявлением о пропаже дочери.
14 декабря Григорьева сама пришла в правоохранительные органы с явкой с повинной. По сообщениям телеканала «РЕН ТВ», 16 декабря суд отправил женщину под арест.
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