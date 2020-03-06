Мать-и-мачеха расцвела в Москве на две недели раньше срока

Ранее научный руководитель Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд развеял прогнозы о «классном малиновом лете». По его словам, подобные прогнозы основываются не на научных данных и цифрах, а являются лишь частным мнением. При этом он пообещал, что в скором времени Гидрометцентр представит собственный прогноз относительно лета, однако точность его будет не более 65%.



