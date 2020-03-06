Мать-и-мачеха расцвела в Москве на две недели раньше срока
Мать-и-мачеха зацвела в московских парках. Цветы уже могли увидеть посетители Битцевского леса и Измайловского лесопарка. Как говорится на официальном сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, цветение этих растений произошло примерно на две недели раньше срока.
Ранее научный руководитель Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд развеял прогнозы о «классном малиновом лете». По его словам, подобные прогнозы основываются не на научных данных и цифрах, а являются лишь частным мнением. При этом он пообещал, что в скором времени Гидрометцентр представит собственный прогноз относительно лета, однако точность его будет не более 65%.
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