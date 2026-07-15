Из-за высокой стоимости ремонта клиенты все чаще делают его в кредит, пишет «Коммерсант». Стоимость чистовой отделки однокомнатной квартиры без мебели, техники и оснащения сегодня начинается от 700 тыс. руб. Бюджетный вариант, примерно от 20–21 тыс. руб. за квадратный метр. Для двушки ремонт обойдется в сумму около 1–1,2 млн руб., а для трешки — от 2 млн руб. в зависимости от площади и объема работ. Лапидус отметил, что если топливный кризис примет затяжной характер, то, очевидно, это отразится на стоимости материалов.

«Возьмите инфляцию 5–8%, добавьте ситуацию с бензином, добавьте импортозамещение, которое всё‑таки не прошло без каких‑то финансовых потерь. Если всё это в сумме взять, то мы получим эти плюс 20% к стоимости ремонта. Это не та максимальная величина, о которой говорили в конце прошлого года. Некоторые ретивые головы говорили о 50–100%. Я считаю, что 20% — тот формат, который был ожидаем. Мы сейчас не понимаем, будет ли топливный кризис затяжным. Мы должны признаться, что на сегодняшний день компании каким‑то образом всё же решают логистические вопросы. Большой объём материалов перевозится по железным дорогам. Если топливный кризис примет затяжной характер, то, очевидно, это отразится на стоимости материалов. Наверное, из‑за того, что ремонт стал дорогим, люди стараются реже его делать. Не думаю, что есть логика брать кредит на ремонт под 20%. Думаю, стоимость материалов должна находиться в пределах инфляционных показателей», — сказал собеседник НСН.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин сказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.

