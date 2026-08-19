Массовый сбой в Рунете произошел из-за отключения электричества в Москве
Россияне массово жалуются на работу провайдеров lovit, «Ростелеком», Seven Sky, «Алмател» и «Экотелеком», сообщает РБК.
Также сбой затронул работу интернет-магазина DNS и соцсеть ВКонтакте. Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи, сообщил крупнейший российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер Рег.ру.
Проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция № 9. Электричество пропало в нескольких районах на юго-западе Москвы. Об отключениях сообщали жители Гагаринского района, Хамовников, Замоскворечья и Даниловского района. В «Ростелекоме» сообщили о включении резервных генераторов на фоне сбоя. Зрители застряли в лифте Театра имени Моссовета во время антракта.
Кроме того, появились жалобы на некорректную работу некоторых банковских приложений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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