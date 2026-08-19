Массовый сбой в Рунете произошел из-за отключения электричества в Москве

Также сбой затронул работу интернет-магазина DNS и соцсеть ВКонтакте. Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи, сообщил крупнейший российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер Рег.ру.

Проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция № 9. Электричество пропало в нескольких районах на юго-западе Москвы. Об отключениях сообщали жители Гагаринского района, Хамовников, Замоскворечья и Даниловского района. В «Ростелекоме» сообщили о включении резервных генераторов на фоне сбоя. Зрители застряли в лифте Театра имени Моссовета во время антракта.

Кроме того, появились жалобы на некорректную работу некоторых банковских приложений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

