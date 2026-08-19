СМИ: Картофель подорожал на 38%, хотя должен дешеветь
Цены на картофель в июне-сентябре в России c началом сбора урожая, как правило, падают, сообщает Forbes.
В июне снижение началось, но в июле и августе остановилось. Об этом заявил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его данным, средняя оптовая стоимость картофеля была 24,7 рубля за килограмм, что на 38,9% выше, чем год назад. В начале июля картофель в опте стоил 24,6 рубля за килограмм. В 2025 году с 7 июля по 7 августа цены снижались заметно — на 36%, с 28 рублей до 17,8 рубля за килограмм.
Рост цен отразился на рознице - 68,3 рубля за килограмм, что на 22% выше, чем год назад (56 рублей). Как заявил директор «Картофельного союза» Алексей Красильников, подорожание связано с сокращением количества картофеля. В прошлом году в сельхозорганизациях собрали 8,5 млн т картофеля, а в этом прогнозируют на 6% меньше, около 8 млн т. Снижение может оказаться более значительным. Кроме того, по словам эксперта, себестоимость производства картофеля растет, при этом цены недостаточно высоки. Все острее ощущается проблема нехватки рабочих рук, перспективы отрасли ухудшает предложенное Минсельхозом сокращение господдержки, в том числе компенсаций по закупке семян новых сортов и гибридов.
Сегодня в торговых сетях доминирует российский картофель, его доля в закупках превышает 80%, в продажах она еще выше. Доля импорта за последний год в ретейле сократилась практически вдвое, зарубежные поставки, преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана.
Ранее АКОРТ заявил, что картофель в России подешевел на 36,9% в первом полугодии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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