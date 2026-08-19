Памфилова: Покинувшие РФ граждане не должны голосовать на выборах

«Я считаю, что уехал из страны, предал — пошел вон. Но это моя позиция», — заявила она. Говоря о возможности голосования участников реестра иностранных агентов, глава комиссии указала, что решение по этому поводу предстоит принимать депутатам Госдумы нового созыва.

Памфилова также рассказала о сложностях с организацией голосования на зарубежных участках в недружественных странах. Комиссия рекомендовала послам обратиться к руководству этих государств для обеспечения безопасности избирателей.

Отмечается, что российское законодательство в отношении голосования за рубежом остается одним из самых либеральных в мире.

Ранее Памфилова допустила атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

