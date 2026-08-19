Памфилова: Покинувшие РФ граждане не должны голосовать на выборах
Покинувшие и предавшие свою страну граждане России не должны иметь права голосовать на выборах, заявила KP.RU председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Я считаю, что уехал из страны, предал — пошел вон. Но это моя позиция», — заявила она. Говоря о возможности голосования участников реестра иностранных агентов, глава комиссии указала, что решение по этому поводу предстоит принимать депутатам Госдумы нового созыва.
Памфилова также рассказала о сложностях с организацией голосования на зарубежных участках в недружественных странах. Комиссия рекомендовала послам обратиться к руководству этих государств для обеспечения безопасности избирателей.
Отмечается, что российское законодательство в отношении голосования за рубежом остается одним из самых либеральных в мире.
Ранее Памфилова допустила атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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