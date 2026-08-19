В России с сентября удвоится лимит сверхурочной работы

Это произойдет с 1 сентября, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается того, или иного работодателя. Изменения не затронет тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит останется прежним - 120 часов.

Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. Кроме того, у них не должны быть противопоказаний по состоянию здоровья.

Если человек задерживается каждый день или несколько раз в неделю на работе, это уже сигнал о том, что неправильно распределена нагрузка, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

