Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 будет оплачена из городского бюджета

Более 10 миллиардов рублей выделит Москва в 2021 году на вакцинацию граждан от COVID-19. Суммы должно хватить на прививки для всех москвичей, рассказала АГН «Москва» главврач ГКБ имени Виноградова и депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

«Я прошу отнестись к этому предельно ответственно: это наш шанс защитить не только собственное здоровье, но и здоровье своих близких», — подчеркнула Шарапова.

Депутат призвала не откладывать вакцинацию людей из группы риска: преподавателей, медиков, соцработников и других граждан, чья работа связана со взаимодействием с людьми. Главврач ГКБ имени Виноградова также рассказала, что перенесла прививку российской вакциной и не жалуется на самочувствие.

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«На мой взгляд, это очень важно — показать, что новая вакцина эффективна, что её можно и нужно применять. Это мой долг как врача и как москвича. Кто-то ведь должен был быть первым», — отметила депутат.

Процесс вакцинации, рассказала Шарапова, проходит при постоянной поддержке специалистов. Через мобильное приложение они полгода года следят за здоровьем добровольцев, консультируют по телефону и с помощью телемедицины, а данные о состоянии здоровья загружают в электронную медкарту.

Шарапова напомнила, что прививка — самый доступный способ победить пандемию. Массовая вакцинация предположительно начнется в ближайшее время, когда город обеспечат достаточным количеством препарата.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда в оборот поступит вакцина от COVID-19 центра «Вектор».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинаМоскваКоронавирус
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