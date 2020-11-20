Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 будет оплачена из городского бюджета

Более 10 миллиардов рублей выделит Москва в 2021 году на вакцинацию граждан от COVID-19. Суммы должно хватить на прививки для всех москвичей, рассказала АГН «Москва» главврач ГКБ имени Виноградова и депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.



«Я прошу отнестись к этому предельно ответственно: это наш шанс защитить не только собственное здоровье, но и здоровье своих близких», — подчеркнула Шарапова.



Депутат призвала не откладывать вакцинацию людей из группы риска: преподавателей, медиков, соцработников и других граждан, чья работа связана со взаимодействием с людьми. Главврач ГКБ имени Виноградова также рассказала, что перенесла прививку российской вакциной и не жалуется на самочувствие.