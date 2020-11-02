Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году
Старт массовой вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» планируется в 2021 году. Об этом порталу стопкоронавирус.рф рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
По словам Максютова, для россиян вакцинация будет добровольной и бесплатной.
При этом руководитель «Вектора» пояснил, что некоторые граждане страны подлежат приоритетной вакцинации согласно рекомендациям российского Минздрава. Так, первыми вакцину должны получить медики, сотрудники образовательных учреждений, полиции, органов соцзащиты, предприятий торговли и питания, общественного транспорта.
Также приоритетная вакцинация касается сотрудников, работа которых связана с постоянным контактом с людьми — например, работников банков, охранных предприятий, гостиниц, парикмахерских.
Ранее НСН писала, что в ноябре вакцину «ЭпиВакКорона» получат первые добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных испытаниях препарата.
Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была создана новосибирским научным центром «Вектор». В конце октября в России начался выпуск препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru