Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году

Старт массовой вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» планируется в 2021 году. Об этом порталу стопкоронавирус.рф рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, для россиян вакцинация будет добровольной и бесплатной.

При этом руководитель «Вектора» пояснил, что некоторые граждане страны подлежат приоритетной вакцинации согласно рекомендациям российского Минздрава. Так, первыми вакцину должны получить медики, сотрудники образовательных учреждений, полиции, органов соцзащиты, предприятий торговли и питания, общественного транспорта.

Также приоритетная вакцинация касается сотрудников, работа которых связана с постоянным контактом с людьми — например, работников банков, охранных предприятий, гостиниц, парикмахерских.

Ранее НСН писала, что в ноябре вакцину «ЭпиВакКорона» получат первые добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных испытаниях препарата.

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина была создана новосибирским научным центром «Вектор». В конце октября в России начался выпуск препарата.

