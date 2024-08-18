В Москве произошла массовая драка с подростками

Вечером 17 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице. На место прибыли сотрудники полиции.

Между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку. Для разбирательства в отдел полиции доставлены предполагаемые участники конфликта, в том числе несовершеннолетние. Их родители или законные представители будут вызваны в ОВД.

Ранее на кладбище в Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

