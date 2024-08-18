В Москве произошла массовая драка с подростками
В Москве сотрудники полиции доставили в отделение несколько участников массовой потасовки на юго-востоке города, сообщает РИА Новости.
Вечером 17 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице. На место прибыли сотрудники полиции.
Между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку. Для разбирательства в отдел полиции доставлены предполагаемые участники конфликта, в том числе несовершеннолетние. Их родители или законные представители будут вызваны в ОВД.
Ранее на кладбище в Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве произошла массовая драка с подростками
- Мощное землетрясение произошло на Камчатке
- В АТОР назвали ТОП-3 зарубежных направлений для путешествия осенью
- Семья Мэттью Перри выпустила заявление после арестов обвиняемых
- МАГАТЭ заявило об ухудшении ядерной безопасностью на ЗАЭС после очередной атаки дрона
- Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ
- Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров
- Хинштейн разъяснил Пригожину свою идею лишить роялти артистов-иноагентов
- СМИ: В Японии массово закрываются магазины рамена
- В Воронежской области в массовом ДТП погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru