Масштабный сбой произошел в работе российских приложений и соцсетей

Согласно данным, проблемы также фиксируются в работе приложений «Сбербанка» и «Росбанка». Кроме того, «упал» сервис Discord, говорится и о проблемах у системы платежей СБП.

О причинах сбоя пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что абоненты «Ростелекома» стали чаще жаловаться на качество работы американского видеохостинга YouTube в России. Проблема связана с работой Google Global Cache, так как компания Google с 2022 года не обновляет находящееся в России оборудование, необходимое для стабильной работы, передает «Радиоточка НСН».

