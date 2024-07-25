Масштабный сбой произошел в работе российских приложений и соцсетей
Масштабный сбой произошел в работе приложений МТС, «ВКонтакте» и других ресурсов. Об этом сообщил сервис анализа сбоев DownDetector.su.
Согласно данным, проблемы также фиксируются в работе приложений «Сбербанка» и «Росбанка». Кроме того, «упал» сервис Discord, говорится и о проблемах у системы платежей СБП.
О причинах сбоя пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что абоненты «Ростелекома» стали чаще жаловаться на качество работы американского видеохостинга YouTube в России. Проблема связана с работой Google Global Cache, так как компания Google с 2022 года не обновляет находящееся в России оборудование, необходимое для стабильной работы, передает «Радиоточка НСН».
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