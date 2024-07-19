«Крупнейший провал в IT-сфере»: Маск оценил глобальный технический сбой

«Крупнейший провал в сфере IT», - написал бизнесмен в своём аккаунте.

Также Маск сделал репост мема одного из пользователей, который демонстрирует, что «когда всё зависло, приложение всё ещё X работает».

Ранее глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, которая привела к масштабному сбою, не связан с кибератаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

