«Крупнейший провал в IT-сфере»: Маск оценил глобальный технический сбой
19 июля 202414:42
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал глобальный технический сбой в принадлежащей ему соцсети X.
«Крупнейший провал в сфере IT», - написал бизнесмен в своём аккаунте.
Также Маск сделал репост мема одного из пользователей, который демонстрирует, что «когда всё зависло, приложение всё ещё X работает».
Ранее глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, которая привела к масштабному сбою, не связан с кибератаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru