«Масштаб катастрофы большой»: Песков оценил разлив нефтепродуктов в Черном море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию с танкерами в Черном море, в результате которой в акваторию попали более 3 тысяч тонн мазута.
«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой», — рассказал представитель Кремля журналистам.
Песков отметил, что для ликвидации последствий ЧП потребуются время, а также дополнительные силы и средства.
Ранее эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН заявил, что произошедшее в Черном море — масштабная экологическая катастрофа, которая входит по меньшей мере в топ-10 самых крупных разливов за новейшую историю России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru