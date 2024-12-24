«Масштаб катастрофы большой»: Песков оценил разлив нефтепродуктов в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию с танкерами в Черном море, в результате которой в акваторию попали более 3 тысяч тонн мазута.

Глава СК поручил возбудить дело о непринятии мер к устранению утечки мазута в Анапе

«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что для ликвидации последствий ЧП потребуются время, а также дополнительные силы и средства.

Ранее эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН заявил, что произошедшее в Черном море — масштабная экологическая катастрофа, которая входит по меньшей мере в топ-10 самых крупных разливов за новейшую историю России.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Черное МореДмитрий Песков

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