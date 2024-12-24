Глава СК поручил возбудить дело о непринятии мер к устранению утечки мазута в Анапе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело по факту непринятия должных мер к ликвидации последствий утечки мазута в акваторию Черного моря. Он также потребовал представить доклад о ходе и результатах его расследования. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
В декабре в результате крушения вблизи Керченского пролива двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефти-212» произошла масштабная утечка нефтепродуктов в акваторию Черного моря.
Ранее в Telegram-канале Информационного центра СК РФ были размещены обращения, где говорилось, что должные меры по ликвидации последствий экологической катастрофы в городе Анапе Краснодарского края приняты не были.
ЧП привело к массовой гибели флоры и фауны, в том числе более 10 дельфинов. В сообщении уточняется, что уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, а вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, которые складывали на пляжах, вновь попали в море.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов со ссылкой на информацию министерства транспорта заявил, что собственники танкеров, которые потерпели бедствие в Керченском проливе, обязались поднять их и утилизировать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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