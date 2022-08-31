Масочный режим введут в Госдуме с 1 сентября
Депутат Госдумы от «Единой России» Павел Федяев в своём Telegram-канале заявил, что с 1 сентября в парламенте снова начнёт действовать масочный режим.
По его словам, депутаты будут «использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания», а также «соблюдать социальную дистанцию».
«Всё правильно, работы много, болеть некогда», - заключил Федяев.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России отметив, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации, сообщает RT.
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