Масочный режим отменили в Ивановской области

Теперь маски можно не носить в общественных местах и в транспорте. В то же время врачи настояно рекомендуют надевать средства зашиты, особенном людям с хроническими заболеваниями.

16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе отменят масочный режим.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Минздраву следует выпустить методические материалы о реабилитации после перенесенного коронавируса. По его словам, люди должны следить за своим здоровьем особенно в условиях отмены масочного режима.