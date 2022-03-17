Масочный режим отменили в Ивановской области

В Ивановской области отменили обязательный масочный режим. Об этом говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Отмечается, что ношение средств индивидуальной защиты переводится в рекомендательный режим. При этом отмена обязательной процедуры, по словам губернатора области Станислава Воскресенского, связана со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19.

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Теперь маски можно не носить в общественных местах и в транспорте. В то же время врачи настояно рекомендуют надевать средства зашиты, особенном людям с хроническими заболеваниями.

16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе отменят масочный режим.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Минздраву следует выпустить методические материалы о реабилитации после перенесенного коронавируса. По его словам, люди должны следить за своим здоровьем особенно в условиях отмены масочного режима.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусИвановская ОбластьЗащитная маска
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