«Маски снимать рано!» Москвичам пока стоит ограничиться отменой перчаток
Ношение перчаток вызывало у населения массу вопросов, их использовало очень мало людей, сказал НСН бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев.
Отмена ношения перчаток в Москве является правильной мерой, а вот от масок сейчас отказываться нельзя даже вакцинированным от COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев.
«Перчатки изначально вызывали у людей больше всего вопросов. С масками было более-менее все понятно, с соблюдением дистанции тоже, а вот перчатки вызывали вопросы из-за информации о том, что на поверхностях мы чаще всего находим не сами вирусы, а их «генные остатки». При этом была рекомендация носить перчатки, сейчас ее нет, и я думаю, что это неплохо в том смысле, что было заметно, что маски носило большинство, а перчатки – меньшинство. Понятно, что перчатки вроде бы выполняли барьерную функцию, но у нас же народ такой – теми же руками в перчатках можно было и маску трогать, и глаза терли. Инфекция новая, много появилось новых штаммов, меняется взгляд на инфекцию, постановка вопросов и, следовательно, меняется отношение к тем же перчаткам», - сказал Малышев.
При этом он считает, что вопрос об отмене ношения масок пока ставить рано, поскольку выяснилось, что даже вакцинированные могут быть носителями «дельта»-штамма COVID-19.
«Отменять маски еще рано, тем более, что сейчас все больше и больше появляется доказательств того, что даже вакцинированные носят вирус «дельта», причем бессимптомно. Ученые это довольно конкретно показали, поэтому ношение масок пока нужно. Да и, если вспомнить историю вопроса, даже при вакцинации рекомендовалось носить маски. Ношение масок обязательно, как для тех, кто не делал вакцинацию, так и для тех, кто ее сделал», - заключил собеседник НСН.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 30 июля, что, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики, количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с июнем. В связи с этим он подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом использование масок по-прежнему остается обязательным.
Как отмечал врач Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться «дельта»-штаммом коронавируса от вакцинированных, которые могут даже не заметить болезнь.
По его словам, у привитых от COVID-19 выше вероятность заразиться «дельтой», чем классическими штаммами. При этом он перечислил симптомы. на которые стоит обратить внимание вакцинированным. В частности, для привитых при заболевании COVID-19 характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Историк: Путин и Меркель неоднократно ругались из-за Украины
- Российские шпажисты стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио
- Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем
- Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии
- Создатель финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани
- Песков призвал российских олимпийцев не обращать внимания на негатив
- Мурашко поддержал предложение увеличить компенсацию за осложнения после прививки
- «Такими нужно гордиться». Песков назвал героем травмированную рапиристку Мартьянову
- Стал известен соперник Хачанова в финале Олимпиады в Токио
- Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал токийской Олимпиады в миксте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru