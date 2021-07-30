«Маски снимать рано!» Москвичам пока стоит ограничиться отменой перчаток

«Перчатки изначально вызывали у людей больше всего вопросов. С масками было более-менее все понятно, с соблюдением дистанции тоже, а вот перчатки вызывали вопросы из-за информации о том, что на поверхностях мы чаще всего находим не сами вирусы, а их «генные остатки». При этом была рекомендация носить перчатки, сейчас ее нет, и я думаю, что это неплохо в том смысле, что было заметно, что маски носило большинство, а перчатки – меньшинство. Понятно, что перчатки вроде бы выполняли барьерную функцию, но у нас же народ такой – теми же руками в перчатках можно было и маску трогать, и глаза терли. Инфекция новая, много появилось новых штаммов, меняется взгляд на инфекцию, постановка вопросов и, следовательно, меняется отношение к тем же перчаткам», - сказал Малышев.

При этом он считает, что вопрос об отмене ношения масок пока ставить рано, поскольку выяснилось, что даже вакцинированные могут быть носителями «дельта»-штамма COVID-19.

«Отменять маски еще рано, тем более, что сейчас все больше и больше появляется доказательств того, что даже вакцинированные носят вирус «дельта», причем бессимптомно. Ученые это довольно конкретно показали, поэтому ношение масок пока нужно. Да и, если вспомнить историю вопроса, даже при вакцинации рекомендовалось носить маски. Ношение масок обязательно, как для тех, кто не делал вакцинацию, так и для тех, кто ее сделал», - заключил собеседник НСН.