Маск: США быстрыми шагами идут к банкротству
Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск заявил, что в настоящее время США стремительно движутся к банкротству. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.
Так бизнесмен прокомментировал публикацию от департамента по достижению госэффективности (DOGE), в которой сообщалось о необходимости исправления ситуацию с бюджетом США. По информации ведомства, в последний раз профицит бюджета страны наблюдался в 2001 году. При этом в 2023 финансовом году Вашингтон израсходовал свыше $6 трлн, а привлек лишь $4,47 трлн.
До этого Маск и американский предприниматель Вивек Рамасвами предложили сократить финансирование международных и неправительственных организаций на Украине. Бизнесмены призвали уменьшить количество чиновников, которым пообещали найти другую работу в частном секторе, сократить размер субсидий, трат на госмедиа, а также отменить несколько федеральных норм и изменить законы государства.
Ранее Илон Маск заявил, что Европа вымирает из-за низкой рождаемости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru