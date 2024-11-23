Маск: США быстрыми шагами идут к банкротству

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск заявил, что в настоящее время США стремительно движутся к банкротству. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию от департамента по достижению госэффективности (DOGE), в которой сообщалось о необходимости исправления ситуацию с бюджетом США. По информации ведомства, в последний раз профицит бюджета страны наблюдался в 2001 году. При этом в 2023 финансовом году Вашингтон израсходовал свыше $6 трлн, а привлек лишь $4,47 трлн.