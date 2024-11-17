Маск: Европа умирает из-за низкой рождаемости

Европа вымирает из-за низкой рождаемости. Об этом в своих социальных сетях написал американский миллиардер Илон Маск.

Так бизнесмен высказался о публикации, в которой были приведены показатели в странах Евросоюза. Согласно размещенным данным, коэффициент фертильности в Испании составил 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29, а в Германии и Франции — по 1,46 и 1,79 соответственно.