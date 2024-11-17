Маск: Европа умирает из-за низкой рождаемости
Европа вымирает из-за низкой рождаемости. Об этом в своих социальных сетях написал американский миллиардер Илон Маск.
Так бизнесмен высказался о публикации, в которой были приведены показатели в странах Евросоюза. Согласно размещенным данным, коэффициент фертильности в Испании составил 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29, а в Германии и Франции — по 1,46 и 1,79 соответственно.
До этого издание «New York Times» сообщило, что Маска серьезно беспокоит спад рождаемости, поэтому он собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе. Миллиардер также заявлял, что в ЕС на фоне низкой рождаемости неизбежен демографический кризис.
Ранее Илон Маск сыронизировал, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первая леди Бразилии оскорбила Маска в преддверии G20
- СК возбудил уголовное дело после митинга в МФЮА
- Маск: Европа умирает из-за низкой рождаемости
- При падении БПЛА на завод в Ижевске пострадал один человек
- Си Цзиньпин заявил о содействии Пекина достижению мира на Украине
- Трюдо: Завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
- Президент Колумбии: В конференции по Украине должны участвовать Москва и Киев
- Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС к отключению поставок газа из РФ
- СМИ: На Россию движется северный магнитный полюс
- Евродепутат заявил, что пришло время восстановить диалог с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru