Американский адвокат заявил о намерении Трампа объявить себя банкротом
Бывший американский президент США Дональд Трамп может объявить о банкротстве в ближайшее время. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на американского адвоката, мужа бывшего советника Трампа Джорджа Конвея.
Соответствующее заявление юрист сделал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). По его мнению, шансы банкротства экс-хозяина Белого дома «довольно высоки». По мнению Конвея, Трамп может пойти на это, чтобы отсрочить выплату компенсации за ущерб на сумму свыше $500 млн.
Ранее прокуратура Нью-Йорка допустила конфискацию активов экс-президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru