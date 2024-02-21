Американский адвокат заявил о намерении Трампа объявить себя банкротом

Соответствующее заявление юрист сделал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). По его мнению, шансы банкротства экс-хозяина Белого дома «довольно высоки». По мнению Конвея, Трамп может пойти на это, чтобы отсрочить выплату компенсации за ущерб на сумму свыше $500 млн.

Ранее прокуратура Нью-Йорка допустила конфискацию активов экс-президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization.

