Маск прокомментировал возможное появление ядерной энергоустановки РФ на Луне

Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск прокомментировал вероятное появление на Луне российской ядерной энергоустановки.

«Интересно», - написал глава космической компании «SpaceX» на своей странице в одной из социальных сетей.

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До этого представители Роскосмоса заявили, что в качестве вклада России в рамках международного сотрудничества с Китаем и прочими странами РФ собирается в 2033-2035 годах в том числе «доставить и установить на поверхности Луны ядерную энергетическую установку».

Ранее Илон Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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