Маск прокомментировал возможное появление ядерной энергоустановки РФ на Луне

До этого представители Роскосмоса заявили, что в качестве вклада России в рамках международного сотрудничества с Китаем и прочими странами РФ собирается в 2033-2035 годах в том числе «доставить и установить на поверхности Луны ядерную энергетическую установку».

Ранее Илон Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».