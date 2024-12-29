Маск прокомментировал возможное появление ядерной энергоустановки РФ на Луне
Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск прокомментировал вероятное появление на Луне российской ядерной энергоустановки.
«Интересно», - написал глава космической компании «SpaceX» на своей странице в одной из социальных сетей.
До этого представители Роскосмоса заявили, что в качестве вклада России в рамках международного сотрудничества с Китаем и прочими странами РФ собирается в 2033-2035 годах в том числе «доставить и установить на поверхности Луны ядерную энергетическую установку».
Ранее Илон Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru