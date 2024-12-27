Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет
Земля будет непригодна для жизни уже через 500 млн лет из-за темпов расширения Солнца, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети Х.
Один из пользователей соцсети отметил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет. По мнению юзера, лучшим шансом человечества на сохранение жизни может стать Марс.
«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 млн лет. — НСН)», — написал Маск, комментируя публикацию.
Ранее миллиардер назвал сильнейшее падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выплату за отправку на СВО в Самарской области увеличили до 3,6 млн рублей
- В Южной Корее отстранен об власти второй за месяц глава государства
- Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет
- Перевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург
- Производители анонсировали подорожание с нового года воды и соков
- Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
- В Москве задержали 16 организаторов подпольных казино
- Вучич предрек запуск «Северного потока» через год
- Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix
- Аэропорты Сочи и Казани открыли после отмены временных ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru