Маск: ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году
23 декабря 202412:44
Искусственный интеллект превзойдет человеческий к 2030 году, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.
По мнению миллиардера, «все более вероятно», что к концу 2025 года ИИ обойдет интеллект любого человека, а к 2027-2028-му — интеллект всех людей.
«Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%», — подчеркнул Маск.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что ИИ в будущем сможет полностью заменить веб-программистов и веб-дизайнеров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru