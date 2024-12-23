Маск: ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году

Искусственный интеллект превзойдет человеческий к 2030 году, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

По мнению миллиардера, «все более вероятно», что к концу 2025 года ИИ обойдет интеллект любого человека, а к 2027-2028-му — интеллект всех людей.

«Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%», — подчеркнул Маск.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что ИИ в будущем сможет полностью заменить веб-программистов и веб-дизайнеров.

